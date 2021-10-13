Секс, наркотики и смерть: жителя Марий Эл за гибель школьницы приговорили к 11 годам колонии

Приговор суда вступил в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

46-летнего жителя Волжска суд признал виновным сразу по трем уголовным статьям: «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «незаконный сбыт наркотических средств, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего» и «склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - отметили в ведомстве.

Было доказано, что в апреле мужчина продал наркотики 15-летней дочке своей знакомой. Он также и склонил ее попробовать их. После чего осужденный занялся со школьницей сексом. В итоге девочка скончалась от отравления наркотиками.