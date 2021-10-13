В Татарстане волонтеры помогут людям старше 65 лет получить QR-код

Для этого пожилым людям нужно обратиться на специальную "горячую линию". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане решили привлечь волонтеров, чтобы помочь жителям старше 65 лет получить QR-код.

Для этого, в том числе, работает специальная "горячая линия": 8 800 200 34 11.

Порядок обработки заявки:

1. Человек, нуждающийся в помощи, звонит на "горячую линию";

2. Заявка вносится оператором в систему "ОНФ. Помощь";

3. Заявки распределяют и направляют в региональный штаб МЫ ВМЕСТЕ.

Координатор исполнения заявок – АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».