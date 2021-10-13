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Здоровье13 октября 2021 13:43

За одни сутки в Татарстане выявили 101 новый случай коронавируса

Большая часть из них зарегистрирована именно в Казани
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз было госпитализировано 36 человек.

В этот раз было госпитализировано 36 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике был зарегистрирован 101 новый случай коронавируса, все они являются контактными, сообщили 13 октября в Минздраве Татарстана.

- В этот раз было госпитализировано 36 человек, а 65 пациентов получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

По-прежнему большая часть зараженных выявляется в Казани и Набережных Челнах - 46 и 16 человек соответственно за указанные сутки.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 28 136 человек, 23 843 из них, в том числе 110 человек за прошедшие сутки, выздоровели, а 815 скончались в результате болезни.