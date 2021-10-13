В метро Казани при помощи художника начали реставрировать мозаичные панно

Работы по реставрации будут проводить в ночное время. Фото: телеграм-канал МУП "Метроэлектротранс"

В Казани на станции метро «Площадь Габдуллы Тукая» началась масштабная работа по реставрации мозаичных панно на стенах. Ее будут проводить в ночное время. Сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- Выяснилось, что осыпался мозаичный слой на стене и разрушился клеевой слой, на котором держался мозаичный материал. Предположительно, причинами разрушения являются перепады температур и внешние факторы, - отметили на предприятии.

К работе привлекли народного художника монументального искусства Озада Хабибуллина, собравшего панно на станциях «Кремлевская» и «Площадь Габдуллы Тукая».