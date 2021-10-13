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Общество13 октября 2021 10:31

В Альметьевске найдена незаконная свалка на площади 1,9 тысяч квадратных метров

Земельный участок предназначался для строительства магазина
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Объем свалки составил более 100 кубических метров, площадь – 1,9 тысяч квадратных метров. Фото: eco.tatarstan.ru

Объем свалки составил более 100 кубических метров, площадь – 1,9 тысяч квадратных метров. Фото: eco.tatarstan.ru

На территории микрорайона РТС Альметьевска нашли незаконную свалку со строительными отходами и мусором от демонтажа дорожных покрытий. О ней сообщили в «Народный контроль». После проверки информация подтвердилась. Сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Объем свалки составил более 100 кубических метров, площадь – 1,9 тысяч квадратных метров.

В отношении виновного лица составили протокол.

По данным Росреестра республики, указанный участок предназначался для магазина товаров первой необходимости. Из-за использования не по целевому назначению материалы направили в соответствующий орган для принятия соответствующих мер.