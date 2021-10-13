Главный санитарный врач Татарстана объяснила последствия отказа от обязательной вакцинации

В Татарстане отказ от прививки от COVID-19 возможен, он законодательно закреплен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане отказ от прививки от COVID-19 возможен, он законодательно закреплен. Однако эти люди не смогут находиться в коллективах, в которых вакцинация теперь обязательна. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Как отметила главный санитарный врач Татарстана, неработающий или находящийся дома человек младше 65 лет может продолжать жить своей жизнью и надеяться, что не заболеет.

Что касается организаций, если они не успеют вакцинировать своих сотрудников вовремя, то предусмотрены штрафы. Для индивидуальных предпринимателей они составят от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. По решению Роспотребнадзора региона деятельность организации могут приостановить до 90 суток.

У категорий граждан, для кого вакцинация стала обязательной, в резерве есть два месяца для ее прохождения. Соответственно, сотрудники общепита, фитнес-клубов и торговых центров могут посещать рабочее место без ограничений до 6 декабря. После указанной даты, в случае отсутствия сертификата о вакцинации их отстранят от работы.