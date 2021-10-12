Спортивные выходные в Казани: посмотреть матч Россия – Словакия приехали жители 38 городов

Фото: Александр ГЛУЗ

Отборочный матч в рамках Чемпионата мира по футболу – 2022 между сборными России и Словакии посетили более 13 тысяч человек. При этом, по данным внутренней аналитики Билайн, кроме казанцев победоносный матч для нашей сборной с трибун стадиона «Ак Барс Арена» посмотрели жители еще 38 российских городов.

Так, в день матча, 8 октября, в Республику Татарстан поклонники футбола, преимущественно, приезжали из Москвы, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Уфы, Чебоксар, Самары и Нижнего Новгорода.

Между тем, средний объем интернет-трафика на одного абонента, пришедшего посмотреть матч на «Ак Барс Арену», составил порядка 40 МБ. Этого трафика хватит, чтобы загрузить 33 фотографии в Instagram, прослушать 11 музыкальных треков и посмотреть 2 трейлера новых фильмов.

Отмечается также, что наиболее активными болельщики были перед самым началом матча. Пиковой рост интернет-трафика и голосового трафика зафиксирован во временной промежуток с 20:00 до 21:00. Кроме того, на протяжении всего матча, вплоть до 23:00, эти показатели держались на стабильно высоком уровне, а значит, зрители во время игры активно делились своими впечатлениями как в социальных сетях и мессенджерах, так и через мобильные звонки.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайн:

«Казань уверенно удерживает за собой звание “спортивной столицы” России. Билайн, со своей стороны, стремится поддержать этот образ и развивать сеть в республике с такой же спортивной скоростью. В дни крупных общественных и спортивных мероприятий, которые Татарстан принимает довольно часто, нам важно сделать так, чтобы даже в пиковые нагрузки абоненты могли пользоваться всеми мобильными сервисами на высоких скоростях. Поэтому в наших планах не сбавлять темп стройки и мы будем продолжать запуски новых технологических решений, позволяющих создавать современную и надежную сеть».