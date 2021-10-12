Теплая погода в Татарстане продержится до конца недели

Прогнозируется, что воздух прогреется до +17 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду и четверг – 13 и 14 октября, в республике на погоду будет оказывать влияние западная периферия антициклона, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В связи с этим в регионе сохранится сухая и теплая погода. Ночью без заморозков – столбики термометров могут подняться до отметки «+7», днем - от +12 до +17 градусов.

Далее в пятницу и субботу – 15 и 16 октября, при прохождении атмосферных фронтов западного циклона в отдельных районах Татарстана пройдет небольшой дождь. По ночам все так же будет тепло – от +2 до +7, а днем в пятницу – от +10 до +15 градусов, в субботу – от +8 до +13.