В Казани откроется новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

Он будет работать по будням с 9.00 до 17.00. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В эту среду, 13 октября, в столице Татарстана новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа откроется по адресу: проспект Камалеева, 26/12. В нем всех желающих будут прививать по будням с 9.00 до 17.00, сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве также отметили, что другой подобный пункт в Казани, расположенный по адресу: улица Пушкина,4, продлил режим работы на один час и сейчас принимает людей с 9.00 до 18.00.

Отметим, что в городе работают и другие мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Так, в торговом центре по адресу: проспект Победы, 141, на территории бывшего летнего кафе он открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.

Также привиться можно и в учреждениях культуры: в КЦ «Сайдаш» с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу; в КЦ «Московский» с 10.00 до 19.00 с понедельника по субботу; в КДК им.В.И.Ленина с 13.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.

Отметим, что, по данным на 12 октября, в Татарстане от коронавируса вакцинировались 1 136 847 человек, из них 969 547 человек получили вторую прививку.