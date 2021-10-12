В Ульяновской области зарплаты повысят в 298 организациях

В правительстве региона отмечают, что для фундаментальных изменений еще предстоит пообщаться с руководством более 1700 организаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комиссия по повышению зарплат населения Ульяновской области продолжает работу по подписанию соглашений с организациями и предприятиями. В настоящее время увеличить заработную плату работникам согласились 298 организаций. 119 из них подписали соответствующий документ в течение последних семи дней. Сообщает пресс-служба правительства области.

Руководители организаций будут поэтапно повышать уровень оплаты труда сотрудников на 15% в год. Это коснется и увеличения процента индексации в уже заключённых соглашениях.

В правительстве региона отмечают, что для фундаментальных изменений еще предстоит пообщаться с руководством более 1700 организаций. С сетевыми организациями работа планируется на уровне региона, в том числе при личном содействии губернатора Алексея Русских.

Сейчас в активном привлечении организаций задействованы пять министерств Ульяновской области. Сюда входят Минэконоразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, а также МинЖКХ и Минсоцблагополучия региона.

Медленнее всех зарплата увеличивается у работников здравоохранения, финансов и страхования, сельского хозяйства, культуры и спорта.

Напомним, в середине сентября текущего года руководство Ульяновской области приняло решение о создании специальной комиссии по повышению уровня заработной платы жителей региона. Ее возглавил замгубернатора Ульяновской области Игорь Эдель. Также в состав вошли все отраслевые министры и главы муниципальных образований.