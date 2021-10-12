В Татарстане зафиксировано 99 новых случаев COVID-19

В стационар больницы госпитализировали 27 человек, 72 получают лечение на дому Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявлено еще 99 случаев коронавирусной инфекции. Два случая оказались завозными, 97 – контактные. Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.

В стационар больницы госпитализировали 27 человек, 72 получают лечение на дому.

В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 28 035 случаев заражения. Выздоровело за весь период 23 733 человека, в том числе 106 – за минувшие сутки.