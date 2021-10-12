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Здоровье12 октября 2021 12:12

В Татарстане зафиксировано 99 новых случаев COVID-19

Два из них – завозные, 97 – контактные
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В стационар больницы госпитализировали 27 человек, 72 получают лечение на дому

В стационар больницы госпитализировали 27 человек, 72 получают лечение на дому

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявлено еще 99 случаев коронавирусной инфекции. Два случая оказались завозными, 97 – контактные. Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.

В стационар больницы госпитализировали 27 человек, 72 получают лечение на дому.

В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 28 035 случаев заражения. Выздоровело за весь период 23 733 человека, в том числе 106 – за минувшие сутки.