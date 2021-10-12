Из бюджета Татарстана начались выплаты семьям погибших и пострадавших в результате крушения L-410

Тела всех 16 умерших уже выданы родственникам. Фото: МЧС Татарстана

Власти Татарстана начали выплачивать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в крушении легкомоторного самолета в Мензелинском районе. Некоторые семьи уже успели получить деньги. Как сообщает ТАСС, об этом во время брифинга в Кабмине республики рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Он отметила, что тела всех 16 умерших уже выданы родственникам. Также по факту поступления заявления начали выдавать выплаты.

Семьи погибших в авиакатастрофе получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие с травмами тяжелой и средней степени получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с легкими травмами - по 100 тысяч рублей.

Власти региона оказывают посильную помощь по всем обращениям, в частности, по транспортировке и похоронам.