В Казани дорожные службы перейдут на зимний режим работы 15 октября

Для контроля качества уборки улиц улучшили навигационную систему Фото: Иван МАКЕЕВ

С 15 октября в столице Татарстана дорожные службы перейдут на зимний режим работы. В настоящее время в городе есть 559 единиц уборочной техники, в том числе 221 – для операций первой очереди. Сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С указанной даты диспетчерские службы подрядчиков запустят круглосуточную работу, будет организовано дежурство техники.

Для контроля качества уборки улиц улучшили навигационную систему. Для этого будут применять дополнительные датчики, установленные на машины. Система проверяет, на каких улицах уборка проведена некачественно, на каких требуется более интенсивная работа и какие еще не убраны. Для датчиков доступны на три сценария в зависимости от погодных условий: штатный снегопад, снегопад средней интенсивности и чрезвычайные ситуации, в частности, план «Буран».

В Казани зимний режим работы дорожных служб длится 182 дня. Он завершится к 14 апреля 2022 года.