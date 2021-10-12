До конца года в столице Чувашии завершат ремонт почти в 60 многоквартирных домах

По плану в домах меняют систему холодного и горячего водоснабжения, батареи для теплоснабжения, а также устанавливают новые лифты и реставрируют фасады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах до конца 2021 года планируют отремонтировать почти 60 многоквартирных домов. В 37 из них ремонт уже подходит к концу. Сообщает пресс-служба администрации города.

Всего на текущий год было запланировано капитальное обновление 87 домов. В 31 из них ремонт завершен полностью.

Рост стоимости материалов чуть не сорвал торги – в них просто не было участников. В связи с этим сейчас пять домов находятся только на стадии заключения договоров.

Во всех многоквартирных домах из планового списка за год меняют систему холодного и горячего водоснабжения, батареи для теплоснабжения, а также устанавливают новые лифты и реставрируют фасады.