Роспотребнадзор Татарстана: использование чужих QR-кодов о вакцинации от коронавируса грозит штрафов до 80 тысяч рублей

Этот код теперь нужен для того, чтобы пройти в те же торговые центры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с 11 октября начали действовать новые коронавирусные ограничения. В частности, речь идет о наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенной инфекции в течение последних шести месяцев. Это послужит пропуском, в том числе, в торговые центры, кинотеатры, кафе и рестораны.

Во время брифинга руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина предупредила, что использование для этого чужих QR-кодов влечет за собой уголовную ответственность по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов». По ее словам, это может грозить штрафом в размере до 80 тысяч рублей или арестом.