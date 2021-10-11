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Общество11 октября 2021 18:07

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина о введении QR-кодов в общественном транспорте: Коллапс полный!

По ее словам, в нем действует масочный режим и за его соблюдением должны следить правоохранители
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По мнению Патяшиной, в общественном транспорте достаточно носить медицинскую маску.

По мнению Патяшиной, в общественном транспорте достаточно носить медицинскую маску.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот понедельник, 11 октября, во время брифинга руководителю Роспотребнадзора Татарстана Марине Патяшиной задали вопрос о том, почему сейчас QR-коды нужны для посещения торговых центров, кафе и ресторанов, а в общественном транспорте, где люди меньше всего соблюдают социальную дистанцию, такого пропускного режима нет.

- Вы себе как представляете QR-код в общественном транспорте? Коллапс полный! – ответила на этом Марина Патяшина.

По ее словам, там действует масочный режим и за его соблюдением должны следить правоохранители.

Напомним, с 11 октября в Татарстане ввели QR-коды для посещения ряда учреждений и обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.