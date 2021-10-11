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Общество11 октября 2021 14:49

Депутат Госсовета Татарстана Халит Гарифуллин объявлен банкротом

Такой статус признан Арбитражным судом республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Параллельно суд рассматривает дело компании ООО «Энергостройсервис», находящейся в Чистополе

Параллельно суд рассматривает дело компании ООО «Энергостройсервис», находящейся в Чистополе

Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом депутата Госсовета республики Халита Гарифуллина за задолженность в размере 224,2 миллиона рублей. С иском к парламентарию обратился Банк Казани. Об этом стало известно из картотеки дел.

Данное учреждение выступило с аналогичным обращением в отношении сестры депутата - Рафиды Гарифуллиной. Параллельно суд рассматривает дело компании ООО «Энергостройсервис», находящейся в Чистополе. Главой предприятия является родственница депутата. Конкурсное производство в компании было запущено в марте 2021 года.