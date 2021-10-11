В Нижнекамске за 12 миллионов рублей оперативно починили сломавшийся от нагрузки томограф

Сгоревшую трубку нового оборудования удалось оперативно заменить Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнекамской ЦРБ от перенагрузки вышел из строя компьютерный томограф. Сгоревшую трубку нового оборудования удалось оперативно заменить. Ремонт томографа обошелся в 12 миллионов рублей. Об этом сообщили на деловом понедельнике.

В ближайшее время поступит предложение о корректировке маршрутизации пациентов, нуждающихся в прохождении компьютерной томографии легких.

В настоящее время в медучреждении функционируют два аппарата – для амбулаторных и стационарных пациентов. На линию дополнительно запускают две бригады скорой медицинской помощи. Персонал начали отзывать из отпусков. Его нагрузка выше пика заболеваемости прошлого года.

Однако пока максимум пандемии не достигнут. Его врачи ожидают это зимой.