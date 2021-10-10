За последние сутки в Татарстане выявлено 102 новых случая COVID-19

Госпитализированы 32 человека, остальные 70 лечатся дома Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане на 10 октября текущего года зарегистрировано 102 случая заражения коронавирусом. Завозным оказался один из них, 101 случай – контактный.

Госпитализированы 32 человека, остальные 70 лечатся дома.

Города-лидеры по количеству заразившихся – Казань с 31 случаем и Набережные Челны с 26 случаями.

Всего в регионе зарегистрировано 27 836 случая COVID-19. За весь период выздоровело 23612 человек, в том числе 17 за минувшие сутки.