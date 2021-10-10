Из-за авиакатастрофы в Татарстане возбудили уголовное дело

Трагедия унесла жизнь 16 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 октября, когда в Мензелинском районе Татарстана вместе с 20 парашютистами рухнул самолет L-400, на место происшествия помимо спасателей и медиков выехали представители правоохранительных органов. В итоге по факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна».

- На место аварийной посадки самолета L-400, эксплуатируемого Мензелинским филиалом Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России выехал Камский транспортный прокурор, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Напомним, в это воскресенье легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53. Кроме того, 11 октября в республике объявлено днем траура.