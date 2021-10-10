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Происшествия10 октября 2021 14:13

Глава Мензелинского района Айдар Салахов опровергает версию о перегрузе рухнувшего самолета L-410

Также он выдвинул свою версию произошедшего
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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От удара о землю самолет переломился на две части.

От удара о землю самолет переломился на две части.

Фото: МЧС Татарстана

После взлета L-410 на высоте 70 метров пилоты командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. В этот момент за полетом наблюдали очевидцы. По их словам, самолет задымился в воздухе. Пилоты запросили вынужденную посадку. При этом они направили воздушное судно налево, чтобы не дай бог упасть на жилые дома. Но высота все равно была слишком мала. Тем не менее пилоты сделали все, чтобы посадить самолет. При приближении к земле L-410 задевает крылом, стоящий автомобиль «Газель». От этого самолет переворачивается и с силой ударяется о землю. Воздушное судно переламывается на две части.

По окончательным официальным данным, в авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе пилоты Михаил Беляев и Александр Зыков, выжили шесть человек, всех их госпитализировали.

После произошедшего начали появляться различные версии, в том числе и перегрузе. Но ее категорично опровергает глава Мензелинского района Айдар Салахов. Кроме того, он выдвинул свою версию – в двигатель попала птица.