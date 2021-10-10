В Набережных Челнах на территории бывшего завода планируют построить дома и бульвар

Предполагается, что в рамках проекта будут построены многоквартирные дома в 4-9 этажей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережных Челнах участок обанкротившегося завода «КамгэсЗЯБ» могут отдать под строительство жилого микрорайона с бульваром в 25-30 метров. Сообщают «Челнинские известия».

Генеральный план находится на стадии разработки, скоро его обнародуют. Однако для его реализации нужно разрешение городской администрации.

Предполагается, что в рамках проекта будут построены многоквартирные дома в 4-9 этажей. Такой вариант выбран для сокращения разрыва между объектами.

Вошедший в генплан бульвар намерены расположить от «Мегастроя» до берега Камы, между существующей застройкой и Элеваторной горой. На первых этажах домов и отдельно стоящих зданиях планируют разместить большое количество объектов общественного назначения.