10 октября в Казани схему движения поменяют сразу на пяти автобусных маршрутах

На некоторых маршрутах отменят несколько остановок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В это воскресенье, 10 октября, в связи с проведением Казанского национального полумарафона в городе схему движения поменяют сразу пять автобусных маршрутов.

Так, с 7.30 до 11.00 автобусы №№22, 28а и 89 в направлении улицы Батурина будут ходить в следующем порядке: Кремлевская дамба – площадь Тысячелетия – ул.Батурина, далее по маршрутам.

Кроме того, автобусы №22 и №89 в направлении Кремлевской дамбы будут следовать: ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Право-Булачная – Кремлевская дамба, далее по маршрутам.

А с 6.30 до 12.00 автобус №43 в направлении центра города будет курсировать: ул.Ф.Амирхана – ул.Чистопольская – Кремлевская дамба – площадь Тысячелетия – ул.Лево-Булачная – ул.Островского – ул.Н.Назарбаева, далее по маршруту.

В свою очередь ввтобус №54 в направлении центра города будет возить пассажиров по следующему маршруту: ул.Ф.Амирхана – ул.Чистопольская – Кремлевская дамба – площадь Тысячелетия – ул.Лево-Булачная – ул.Татарстан, далее как обычно.

Так же с 6.30 до 12.00 на маршрутах №№28а, 43 и 54, следующих из центра, отменят остановки: «Ул.А.Козина», «Ул.С.Хакима» по улице Ф.Амирхана, а у маршрутов №№62, 74 и 75 – остановку «ДВВС» по улице С.Хакима.

Помимо этого, автобусы №28 начнут ходить только с 10.00.