В Чувашии с 11 октября вводят обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых сфер

Требования об обязательной вакцинации относятся к работникам многих сфер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 11 октября управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии вводит обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей, в том числе для сотрудников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли и общепита.

Это требование также распространяется для сотрудников сферы обслуживания на объектах торговли, общественного питания, салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и саун. Обязательной вакцинации, согласно документу, также подлежат работники спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Правила действуют и для сотрудников прачечных, химчисток, гостиниц, клиентских подразделений финансовых организаций, а также для работников детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, театров, культурно-досуговых учреждений, музеев, выставочных залов и библиотек. Кроме того, требования относятся и к государственным и муниципальным служащим.