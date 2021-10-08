Участников казанского полумарафона угостят татарскими национальными блюдами

В рамках марафона также пройдут первые забеги в онлайн-формате. Фото: Василий Вахрин

10 октября в столице Татарстана состоится Казанский национальный полумарафон-2021.Старт полумарафону будет дан в 8:00 возле стадиона «Ак Барс Арена». Участники пробегут по мосту Миллениум, Кремлевской набережной, Кремлевской дамбе и улице Сибгата Хакима. На точках питания, расположенных на протяжении маршрута, участникам предложат татарские национальные блюда.

В рамках марафона также пройдут первые забеги в онлайн-формате. К ним смогут присоединиться участники со всего мира, одновременно с остальными преодолев одну из выбранных дистанций – 3, 10 или 21,1 километров.