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Спорт8 октября 2021 19:21

Участников казанского полумарафона угостят татарскими национальными блюдами

Также участников познакомят с культурой, традициями и гостеприимством татарского народа и организуют для них «Чак-чак Party»
Инзиля ШАКИРОВА
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В рамках марафона также пройдут первые забеги в онлайн-формате.

В рамках марафона также пройдут первые забеги в онлайн-формате.

Фото: Василий Вахрин

10 октября в столице Татарстана состоится Казанский национальный полумарафон-2021.Старт полумарафону будет дан в 8:00 возле стадиона «Ак Барс Арена». Участники пробегут по мосту Миллениум, Кремлевской набережной, Кремлевской дамбе и улице Сибгата Хакима. На точках питания, расположенных на протяжении маршрута, участникам предложат татарские национальные блюда.

В рамках марафона также пройдут первые забеги в онлайн-формате. К ним смогут присоединиться участники со всего мира, одновременно с остальными преодолев одну из выбранных дистанций – 3, 10 или 21,1 километров.