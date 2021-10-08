В Ульяновских больницах открывается дополнительный коечный фонд

Сейчас в 17 госпитальных базах Ульяновской области развернуто 2612 коек для лечения пациентов с COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ульяновской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по поручению главы региона Алексея Русских расширят коечный фонд в ковидных госпиталях.

Сейчас в 17 госпитальных базах развернуто 2612 коек для лечения пациентов с COVID-19, из них свободных мест - порядка 100 коек.

Ещё 20 коек дополнительно развернуто в Ульяновской районной больнице, 25 – в госпитале ветеранов войн, 30 — в клинической больнице Димитровграда; 80 – в стационаре городской клинической больницы Святого апостола Андрея Первозванного и 15 коек — в областной клинической психиатрической больнице имени В.А. Копосова в Ульяновске.