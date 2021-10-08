200 лучших участников конкурса со всей страны получат по одному миллиону рублей. Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

7 октября в Казани стартовали полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» для участников Приволжского федерального округа. Заезды продлятся до 14 октября - по два дня каждый на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Участие в полуфинале конкурса примет 1500 студентов, Татарстан представят 300 студентов из разных учебных заведений.

В полуфинале конкурса студенты станут участниками деловой игры, которая позволит проявить их навыки, способности и предрасположенности. По итогам этого этапа в финал пройдут тысяча лучших участников со всей страны.

Финал конкурса пройдет с 26 по 30 ноября в Сочи. По итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 миллион рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.