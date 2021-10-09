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Туризм9 октября 2021 9:45

Казань вошла в топ-5 направлений для поездок по туристическому кешбэку

Акция Ростуризма повлияла на популярность туризма внутри страны
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Увеличилось количество ночей, заявленных туристами в брони отелей – на 1,5-2 раза.

Увеличилось количество ночей, заявленных туристами в брони отелей – на 1,5-2 раза.

Отправляясь в путешествие по России в надежде получить обещанный правительством кешбек жители страны все чаще начали выбирать Казань. Так, согласно данным аналитиков Яндекс.Путешествий, столица Татарстана здесь попала в топ-5 самых популярных направлений, заняв четвертое место.

Остальные позиции в этом рейтинге распределились следующим образом: Москва, Сочи, Санкт-Петербург и на последнем пятом месте Калининград.

При этом с ноября 2020 года средняя сумма, которую россияне тратили в этих путешествиях на жилье, выросла 2-3 раза – в среднем до 24 тысяч рублей. Увеличилось и количество ночей, заявленных туристами в брони отелей – на 1,5-2 раза.