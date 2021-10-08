Минздрав Татарстана зафиксировал рост смертности в республике

Как утверждается, это происходит по разным причинам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике зафиксировали рост смертности, сообщил 8 октября на пресс-конференции первыф азам главы Минздрава Татарстана Альмир Абашев.

По его словам, это происходит по разным причинам. Так, во временном инфекционном госпитале данный показатель не превышает среднероссийских.

Также Абашев заявил, что озвучиваемая в последнее время информация о массовости выдачи моргами тел исходит от того, что отделения просто работают более усиленно. Так это касается РКБ и Горбольнице №7 в Казани. Там, как заверил зам главы Минздрава Татарстана, человеческие ресурсы были перераспределены определенным образом.