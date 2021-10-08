Колонны и лепнина. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал самый лучший объект города после капремонта

Фото: metshin.ru

После проведения капремонта в казанском поселке Юдино открылся детский сад №417 «Раушан» комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения. Его и посетил в эту пятницу, 8 октября, мэр города Ильсур Метшин.

- Это, наверное, самое лучшее, что за последнее время нам удалось капитально отремонтировать. Это историческое здание, которое находится в очень красивом месте, в окружении вековых деревьев. Очень здорово, что все это удалось сохранить, - сказал градоначальник.

Фото: metshin.ru

Отметим, детский сад №417 находится в двухэтажном здании на улице Лейтенанта Красикова. Оно было построено в 1957 году. В ходе реконструкции в здании сохранили колонны на входе, лепнину, высокие потолки и красивые лестницы.

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

Кроме ремонта, в этом дошкольном учреждении появилось новая мебель и оборудование, в том числе кухонное и система видеонаблюдения в каждой комнате.

Фото: metshin.ru

Работы по реконструкции там начались в мае 2020 года и завершились в сентябре 2021-го. Детсад рассчитан на 100 воспитанников, но при необходимости он может принять и 150 ребят. В учреждении создано пять групп, в том числе одна ясельная.