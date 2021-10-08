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Происшествия8 октября 2021 12:24

В Казани на площади 360 квадратных метров горел склад с пенопластом

Погибших и пострадавших нет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причина возникновения пожара устанавливается.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

В эту пятницу, 8 октября, в 10.03 в экстренные службы поступила информация о том, что в Казани по адресу: улица Тэцевская, 295, горит склад с пенопластом. Сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытию пожарных наблюдалось сильное задымление. Людей внутри нет, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Возгорание было локализовано и ликвидировано. В итоге никто не пострадал и не погиб. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 360 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины его возникновения.

В Казани на площади 360 квадратных метров горел склад с пенопластом