После стрельбы в казанской гимназии №175 Рустам Минниханов поручил разработать стандарты антитеррористической защищенности образовательных учреждений

Такую задачу глава региона поставил во время своего ежегодного обращения к Госсовету республики. Фото: president.tatar.ru

8 октября во время своего ежегодного обращения к Госсовету Татарстана президент республики Рустам Минниханов поручил разработать стандарты антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Причем этот вопрос, по его мнению, надо рассмотреть вместе с профильными федеральными ведомствами.

- Трагические события в Казани и Перми болью в сердце отозвались у каждого родителя. Нами уже принято решение о выделении дополнительных средств на обеспечение физической охраны зданий школ, - отметил президент Татарстана.

Напомним, 11 мая в Казани в гимназии №175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу и взрыв. Погибло семь детей и две учительницы, десятки человек были ранены и получили травмы.