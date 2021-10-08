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Политика8 октября 2021 12:49

Три комитета Госдумы нового созыва возглавили депутаты от Татарстана

Речь идет о Елене Ямпольской, Максиме Топилине и Олеге Морозове
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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От Татарстана в нижней палате парламента есть еще семь кандидатов

От Татарстана в нижней палате парламента есть еще семь кандидатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трех депутатов Госдумы нового созыва от Татарстана назначили главами профильных комитетов нижней палаты парламента.

Так, гавой комитета по культуре назначили Елену Ямпольскую, комитет по экономической политике возглавил Максим Топилин, а в комитетом по контролю будет председательствовать будет Олег Морозов.

Отметим, что от Татарстана в Госдуме есть еще семь депутатов: Татьяна Ларионова, Руслан Гаджиев, Айрат Фаррахов, Ирек Богуславский, Рустам Калимуллин, Айдар Метшин и Артем Прокофьев.