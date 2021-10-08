Дипломные работы студентов КНИТУ-КХТИ признаны лучшими в Татарстане

Фото: предоставлено пресс-службой

Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого Центром стандартизации, метрологии и испытаний совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. Победителями в номинации «Лучшая дипломная работа выпускников вузов Республики Татарстан» стали выпускники КНИТУ-КХТИ, которые заняли весь пьедестал.

1 место – Розалия Саетова (факультет нефти и нефтехимии), «Реформирование деятельности Испытательной лаборатории ООО «Газпром трансгаз Казань»

2 место – Сергей Лавринов, «Валидация и верификация методики калибровки газоанализаторов для определения содержания компонентов в газовых средах»

3 место – Адель Раимов, «Проект внедрения бережливого производства, как элемента интегрированной системы менеджмента».

Конкурс проводится с 1998 года в целях выявления высококачественных товаров и услуг, а также создания высокой репутации татарстанских производителей качественной продукции.