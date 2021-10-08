Главный архитектор Нижнекамска подтвердил планы о возведении в городе нового ресторана фастфуда

В свое время сдать участок в аренду международной компании по быстрому питанию решили власти города Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Нижнекамске продолжается борьба за судьбу земельного участка, куда метит известная сеть ресторанов фастфуда. Главный архитектор города заявил, что компания ожидает разрешения на строительство и уже провела на участке электрический кабель. Сообщает портал Chelny-biz.ru.

Ранее на этом месте хотели построить высотные 16-этажные дома-свечки. По словам главного архитектора города, исполкому Нижнекамска удалось отбить участок у застройщика. Затем было принято решение сдать его в аренду международной компании по быстрому питанию. Причем нынешние арендаторы заняли участок с перспективой выкупа.

Спецтехника, недавно замеченная на участке, была направлена из «Сетевой компании». С ней владельцы сети ресторанов фастфуда заключили договор по прокладке питающего кабеля для будущего объекта. Сообщается, что находящийся рядом участок благоустроят. Организацией новой большой детской площадки тоже будет заниматься арендатор соседнего участка. В городе успели провести голосование, в котором большинство людей согласились с таким распределением территории.