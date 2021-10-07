В Чебоксарах объединяются автобусные маршруты № 7 и 22

На маршруте будут работать 18 автобусов малого класса. Фото: Администрация Чувашии

В Чебоксарах с 16 октября объединяются автобусные маршруты № 7 и 22. Так, схема движения маршрута № 7 продлевается до остановки «Лицей № 4», а маршрут № 22 отменяется. На маршруте будут работать 18 автобусов малого класса.

– Таким образом, появится дополнительная связь Альгешево с северо-западным и юго-западным районами, а также улучшится транспортная доступность Первой городской больницы им. П.Н. Осипова и Введенского собора, – отметили в Управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.