В Ульяновске предлагают повысить стоимость проезда в маршрутках до 28 рублей

Такое предложение связано с трудностями в области частных перевозок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ульяновске предлагают повысить оплату за проезд в маршрутных такси. С таким предложением к вице-мэру города Алексею Гаеву обратились частные перевозчики.

По их словам, отрасль частных перевозок испытывает сложности из-за роста цен на топливо, также растёт конкуренция со стороны такси. Перевозчикам сложно обеспечить необходимый штат водителей, а удержать действующих и обновить автопарк позволит увеличения стоимости проезда и, как следствие, выручки.

Алексей Гаев, со своей стороны, отметил, что решить кадровую проблему может увеличение уровня официальных водительских заработных плат и внедрение безналичных способов оплаты за проезд.