В Чувашии посещать фитнес-центры, СПА, бассейны, кино и общепит можно будет только по QR-кодам

Для посещения общественных мест потребуется сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии со следующей недели вводят QR-коды для посещения общественных мест. Это связано с быстрым ростом заболевших в регионе.

Подтверждать наличие иммунитета к COVID-19 нужно будет при посещении следующих общественных мест:

- кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений;

- СПА-салонов, массажных салонов, соляриев;

- бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

- плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта;

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания.

При входе можно будет предоставить:

- сертификат вакцинированного от COVID-19;

- отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенный не ранее, чем за три дня до предъявления;

- справку о факте перенесенного заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Все справки и сертификаты можно предъявить в электронном или распечатанном виде. Их подлинность будут проверять, сверяясь с данными из паспорта, который также нужно предъявить на входе.