В Набережных Челнах жители коттеджей завалили мусором территорию около мечети «Тауба»

Таким же образом горожане засоряют и территорию Колокольного моста. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот четверг, 7 октября, во время пресс-конференции первый зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев назвал самые замусоренные участки в городе – это Колокольный мост на улице Набережная Габдуллы Тукая и территория около мечети «Тауба».

Что касается последней, то, по словам чиновника, мусор туда нелегально складывают жители местного коттеджного поселка. Они, таким образом, живут за чужой счет, заявил Зуев.

Так как указанные места являются общественными пространствами, убирать их обязаны не регоператоры, а местные власти.