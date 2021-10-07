Главгосэкспертиза одобрила строительство дороги в обход Нижнекамска и Набережных Челнов

Обход двух городов в Татарстане станет ключевым в маршруте Казань-Екатеринбург. Фото: rosavtodor.gov.ru

Главгосэкспертиза дала первое положительное заключение на второй этап возведения дороги в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Она будет построена на маршруте Казань - Екатеринбург. Сообщает пресс-служба Росавтодора.

Протяженность обхода на участке трассы М-7 «Волга» составит более 81 километра. Реализовывать проект будут в несколько этапов. Помимо строительства автодороги, запланировано возведение шести искусственных сооружений, в том числе мост через реку Кама. Ожидается, что они увеличат пропускную способность трассы М-7 «Волга».