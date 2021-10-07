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Общество7 октября 2021 13:53

В Казани частично перекроют улицы Миннуллина и Островского

Ограничение будет действовать только для пешеходов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На одной из них ограничения будут действовать в октябре, а на другой в ноябре.

На одной из них ограничения будут действовать в октябре, а на другой в ноябре.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи с запланированными работами по устройству кабельных сетей в Казани было принято решение частично перекрыть движение пешеходов по улице Миннуллина. Так, ограничение там около дома №10а будет действовать с 18 по 20 октября.

По этой же причине, так же для пешеходов, решили ввести запрет на улице Островского – в районе дома №1 по улице Хади Такташа. Ограничение на указанном участке будет действовать с 8 по 10 ноября.