В Казани частично перекроют улицы Миннуллина и Островского

На одной из них ограничения будут действовать в октябре, а на другой в ноябре. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В связи с запланированными работами по устройству кабельных сетей в Казани было принято решение частично перекрыть движение пешеходов по улице Миннуллина. Так, ограничение там около дома №10а будет действовать с 18 по 20 октября.

По этой же причине, так же для пешеходов, решили ввести запрет на улице Островского – в районе дома №1 по улице Хади Такташа. Ограничение на указанном участке будет действовать с 8 по 10 ноября.