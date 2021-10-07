В Татарстане зарегистрировали еще 80 новых случаев коронавируса

Всего в Татарстане коронавирус выявили у 27 554 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки было выявлено 80 новых случаев коронавируса, три из них являются завозными, а 77 – контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

В этот раз в больницу под присмотр врачей пришлось увезти 29 инфицированных, остальные - 51 пациент, будут лечиться на дому.

Больше всего за сутки зараженных по-прежнему было зарегистрировано в Казани – 28 человек. На втором месте Набережные Челны – 15 человек.

Всего же в Татарстане коронавирус выявили у 27 554 человек, 23 494 из них, том числе 39 человек за прошедшие сутки, выздоровели, а 774 скончались.