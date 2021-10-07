Следственный комитет проверяет информацию о том, что в Казани пешехода вытолкнули на дорогу прямо под машину

По итогам проверки в ведомстве решат возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани идет доследственная проверка информации о том, что вечером на улице Тукая неизвестный вытолкнул пешехода на дорогу прямо под машину. Легковушка следовала за грузовиком и не могла развить большой скорости, поэтому мужчина, хоть и получил различные травмы, но выжил.

- В настоящее время установлено, что описываемые события произошли вечером 5 октября. В настоящее время мужчина госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По итогам проверки в ведомстве решат возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.