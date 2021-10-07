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Общество7 октября 2021 12:45

В Казани снесут 19 торговых нелегальных точек возле жилых домов

Собственники могут сами демонтировать эти объекты до 12 октября включительно
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Собственники и владельцы объектов из списка не выявлены

Собственники и владельцы объектов из списка не выявлены

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Власти Казани планируют демонтировать 19 самовольно установленных объектов рядом с жилыми домами. В список включены нелегальные торговые киоски, павильоны и автофургоны.

Собственники и владельцы этих объектов выявлены так и не были. Однако с 8 по 12 октября 2021 года они могут объявиться и снести их самостоятельно.

Если этого не произойдет, то с 13 октября по 11 января 2021 года власти города сами демонтируют нелегальные объекты в принудительном порядке. Они будут храниться на базе, расположенной по адресу: улица Фатыха Амирхана, 48.