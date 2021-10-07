Житель Нижнекамска снял на видео детей, разбивших лобовое стекло автомобиля

От ударов ногами детей у автомобиля треснуло лобовое стекло. Фото: скриншот

Житель Нижнекамска снял на видео хулиганскую выходку двух местных детей. Один из мальчиков разбил лобовое стекло чужой машины. Случай произошел рядом с домом №16 на проспекте Химиков. Видео, опубликованное в соцсетях, быстро распространилось.

По словам очевидца в ролике, мальчики играли на детской площадке, затем забирались на машину, припаркованную рядом, и пинали ее. От ударов у автомобиля треснуло лобовое стекло. Дети убежали обратно на площадку. Автор видео включил запись позже и не успел все это снять.

В ролике видно, как чуть позже дети возвращаются к машине. Один из мальчиков снова забирается на капот той же машины. Он ногой бьёт в лобовое стекло, то трескается еще больше.

После совершенного дети быстро убегают. Для них не становится преградой и двойной забор. Автор видео запугивает их, крикнув, что запомнил юных нарушителей.

В соцсетях под видео не обошлось без комментариев возмущенных пользователей.

- Кто ж вырастил такие цветы жизни?

- Штраф и на учет таких вместе с родителями.

- Это просто какие то малолетние уроды. Кто их такими кроме школы воспитал? – написали неравнодушные.