Туристов из Татарстана оштрафовали на 4,4 миллиона рублей из-за тестов на COVID-19

ПЦР-тест на коронавирус нужно сдать в течение трех дней со дня прибытия в Россию.

С 1 августа по настоящее время жителей Татарстана, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты своих ПЦР-тестов на сайт Госуслуг, оштрафовали на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Сообщает Роспотребнадзор республики.

По данным управления, за указанный период в регион из-за заграницы вернулись 362 310 туристов. В отношении некоторых были составлены 829 протоколов об административном правонарушении. Суды рассмотрели 612 дел, по решению которых и назначались штрафы.

Напомним, за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предусмотрены санкции на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре Татарстана снова отмечают, что ПЦР-тест на COVID-19 нужно сдать в течение трех дней со дня прибытия в Россию. До получения его результатов нужно пребывать на самоизоляции. Результаты теста необходимо ввести на портале Госуслуг в течение четырех дней после возвращения. При этом наличие справки о вакцинации за последние 12 месяцев или о перенесенном заболевании за последние полгода освобождает от ПЦР-теста.