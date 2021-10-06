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Происшествия6 октября 2021 15:12

В Казани из пневматики обстреляли автобус №45, когда он вез пассажиров

К счастью, никто не пострадал, в произошедшем сейчас разбирается полиция
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По предварительным данным, стрельба велась из пневматического пистолета.

По предварительным данным, стрельба велась из пневматического пистолета.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В эту среду, 6 октября, в Кировском районе Казани на остановке «Адмиралтейская слобода» неизвестный расстрелял из пневматики автобус №45, в котором в тот момент находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал, были разбиты только стекла.

- По предварительному заключению эксперта в автобус стреляли из пневматического пистолета. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция, - прокомментировал произошедшее председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

По его словам, перевозчик уже написал соответствующее заявление в правоохранительные органы. Туда же были переданы записи с камер видеонаблюдения, установленных в автобусе.