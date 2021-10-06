Россельхозбанк и Зеленодольский район усилят поддержку бизнеса и науки

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Директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает взаимодействие по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, развития инвестиционного, инновационного, научно-технического и иного сотрудничества на территории Зеленодольского муниципального района.

- Зеленодольский район является инвестиционно привлекательным для развития предпринимательства и фермерского дела, поэтому очень важно оказывать бизнесу всю необходимую поддержку, начиная от финансовых мер и заканчивая продвижением продукции. Тесное взаимодействие Россельхозбанка и нашего района позволит объединить усилия в этом направлении. Кроме того, сотрудничество будет способствовать и развитию сельских территорий, - отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Как отметила Ляля Кудерметова, тесное взаимодействие позволит увеличить долю банка в экономике региона, сформировать устойчивый имидж банка как опорного для развития АПК и банковского обслуживания населения малых городов и сельской местности. Подобные мероприятия направлены на активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами развития в регионе.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.