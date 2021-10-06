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Общество6 октября 2021 14:42

В Татарстане участились ДТП с участием диких животных

Гибнут не только лоси, косули, кабаны, но люди
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С начала 2021 года было зафиксировано 109 таких аварий.

С начала 2021 года было зафиксировано 109 таких аварий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За девять месяцев 2021 года в республике зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий с участием крупных диких животных. Данные аварии участились, в связи с тем, что лоси, косули и кабаны все больше стали выходить на автомобильные дороги. Сообщает Госкомитет Татарстан по биоресурсам.

- Наибольшее количество инцидентов произошло в Елабужском, Пестречинском, Альметьевском и Чистопольском районах, - рассказали в Комитете и отметили, что в этих авариях гибнут не только животные, но и водители, и пассажиры машин.

Там призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными в зонах действия дорожного знака «Дикие животные», а также вблизи заповедников.