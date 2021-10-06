В Чебоксарах перестанут пускать в транспорт пассажиров без масок и начнут их штрафовать

В Чебоксарах автобусы перестанут обслуживать пассажиров без масок Фото: Евгения БУБЛИК

Стало известно, что в Чебоксарах с 6 октября пассажиров без масок не станут обслуживать в общественном транспорте. Горожанам снова придется вспомнить о средствах индивидуальной защиты, в противном случае водители откажутся продолжать поездку, а в дополнение вызовут на место уполномоченных лиц для составления протокола об административном нарушении. Сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

За подобное нарушение грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей для простых граждан, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для предпринимателей и от 100 до 300 тысяч для юридических лиц.